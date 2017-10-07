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"دار علوم المنيا" تطلق مؤتمرها الدولي الثامن للعلوم العربية والإسلامية

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مصراوي Masrawy

"دار علوم المنيا" تطلق مؤتمرها الدولي الثامن للعلوم العربية والإسلامية

12:45 م السبت 07 أكتوبر 2017

المنيا ــ ريمون الراوي:

تنظم كلية دار العلوم بجامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس الجامعة، واللواء عصام البديوي محافظ المنيا، مؤتمرها الدولي الثامن تحت عنوان: "الثابت والمتغير في العلوم العربية والإسلامية" والتي ستبدأ فعالياته بعد غد الاثنين، ويستمر حتى الأربعاء 11 أكتوبر الجاري، وذلك بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات بالجامعة.

وأوضح الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، أن المؤتمر يهدف إلى الوقوف على عوامل الثبات والحركة ومدى المرونة الفكرية في العلوم العربية والإسلامية، وكذلك الوقوف على أثر الفكر العلمي العربي في بناء الحضارة الإنسانية عامة، والأوربية خاصة، وأثر الفكر العربي والآسيوي في التحولات الفكرية، والكشف عن عوامل التأثير والتأثر بين العلوم العربية بشكل عام والعلوم الإسلامية بوجه خاص، بالإضافة إلى إبراز مجال الدراسات البينية، وأثرها في منظومة الحضارة الإنسانية.

واستطرد الدكتور "أبو المجد" أن المؤتمر يستضيف محمد ناصر الجابري، وزير العدل والأوقاف لدولة الكويت، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، وحلمي النمنم وزير الثقافة المصري، والدكتورة مريم المذكور المستشار الثقافي الكويتي.

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