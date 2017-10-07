ميركل تصف نتيجة تحالفها في الانتخابات بأنها " ستظل محبطة"

دريسدن - (د ب أ):

وعدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، تحالفها المسيحي، بالقيام بمعالجة شاملة للنتيجة السيئة، التي سجلها التحالف في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

في الوقت نفسه، دافعت ميركل عن رد فعلها على هذه النتيجة، في ظل الجدل الذي أثاره هذا الرد.

وفي كلمتها أمام مؤتمر "يوم ألمانيا" الذي ينظمه شباب التحالف المسيحي، قالت ميركل اليوم السبت في مدينة دريسدن:" أنصحنا جميعا بالتواضع المشترك" وأضافت أنه يجب الكفاح لكسب الناخبين الذين لم يصوتوا هذه المرة للتحالف.

ورأت ميركل أنه يجب توضيح نتيجة الانتخابات التي وصفتها بأنها " كانت وستظل محبطة".

ودعت ميركل حزبها المسيحي الديمقراطي، قبل أسبوع من الانتخابات المحلية في ولاية سكسونيا السفلى، إلى بذل الجهود في انتخابات هذه الولاية.

واختتمت ميركل كلامها قائلة:" دعونا نبذل جهدا أكبر حتى يصبح بيرند التهوسمان رئيس حكومة لهذه الولاية".