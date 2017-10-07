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دراسة: العسل يحتوي على مبيدات حشرية قاتلة

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مصراوي Masrawy

دراسة: العسل يحتوي على مبيدات حشرية قاتلة

12:33 م السبت 07 أكتوبر 2017

دراسة: العسل يحتوي على مبيدات حشرية قاتلة

العسل يحتوي على مبيدات حشرية قاتلة

كتبت- ميرا ماهر:

توصل العلماء في مركز البحوث السويسرية إلى احتواء العسل الذي نتناوله على مبيدات حشرية خطرة، وذلك وفقاً للمقال الذي نشرته مجلة " Science" المعنية بنشر الاكتشافات والأبحاث الجديدة في العلوم الطبية وغيرها.

وعندما اختبر علماء الدراسة 198 عينة من العسل المأخوذة من مناطق مختلفة حول العالم، وجدوا أن 75% منها تحتوي على نوع واحد على الأقل من مادة " Neonicotinoid" المبيدة للحشرات، وحوالي 10% منها تحتوي على مبيدات حشرية من أنواع أخرى.

وتظهر الدراسة التي نشرتها المجلة أن المبيدات الحشرية تزرع في عينات العسل في جميع أنحاء العالم، مما يشير إلى أن النحل والملقحات الأخرى تتعرض لهذه المواد الكيميائية الخطرة.

والمبيدات الحشرية المستخدمة عادةً، والمعروفة باسم "نيونيكوتينوادس"، يتم امتصاصها من قبل النباتات، وبالتالي عندما يجمع الرحيق فإنه يكون ملوث بالمبيدات القاتلة.

 

 

 

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مصراوي Masrawy

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