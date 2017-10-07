نائبة برلمانية: مسابقة ملكة جمال مصر بها ممارسات إباحية
نائبة برلمانية: مسابقة ملكة جمال مصر بها ممارسات إباحية
12:26 م السبت 07 أكتوبر 2017
النائبة سولاف درويش
كتب- محمد سامي:
تقدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلي رئيس الوزراء ووزيرة التضامن بشأن مسابقات ملكات الجمال ومدي قانونيتها، حيث وصفتها بأنها تشوه صورة المرأة المصرية.
وأوضحت سولا حسب بيان السبت: "من الأولى تسليط الضوء على الجوانب الهامة في حياة المرأة مثل "قرية بلا ختان" و "قرية بلا أمية"، باعتباره الوجه الحقيقي للمرأة ودورها ومكانتها في المجتمع، مؤكدة أن تلك المسابقات تشهد مخالفات غير أخلاقية وأن الفيديوهات والصور التى تخرج عن هذه المسابقات بها ممارسات إباحية وأفعال لا أخلاقية للمتسابقات".
وأضافت: "هذه المسابقات ينشغل بها الكثير كل عام وتتابعها كافة وسائل الإعلام، وتخصص لها المواقع والجرائد والقنوات مساحات واسعة من التغطية والمتابعة، ويترقبها آخرون وكأنها مهمة وطنية لرفع اسم مصر فى سماء الجمال، هى فى الحقيقة مسابقة بلا لوائح رسمية أو قانون يشرف على إجراءاتها، وهي استغلال لاسم مصر للترويج للمسابقة دون التصريح أو الإذن من الجهات الرسمية والحكومية بذلك، ما يضر باسم مصر وأمنها القومى".
وتساءلت النائبة: من أعطى التصريح للجهات المنظمة لمثل هذه المسابقات، ومن الجهات الحكومية التى تشرف عليها؟
وأكدت النائبة أن القانون استلزم لإجراء أى مسابقات موافقة وتصريح وزارة التضامن، مشيرة إلى أن هذه المسابقات لم تحصل على أى تصاريح من أى جهة رسمية.
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