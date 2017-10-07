"التعليم" تشارك فى مؤتمر EduVation التعليمي والتكنولوجي بجامعة النيل

القاهرة- مصراوي:

ينطلق اليوم السبت، فعاليات مؤتمر EduVation، بمشاركة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وهو من المؤتمرات الرائدة في مجال التعليم والتكنولوجيا.

ويقام المؤتمر للمرة الثالثة بعد أن كانت البداية الأولى له في عام 2015، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وكافة المؤسسات التعليمية والتكنولوجية بالإضافة إلى حضور عدد من صناع القراروالمسئولين المصريين، وبمشاركة بعض المتحدثين من خارج مصر.

وقالت وزارة التربية والتعليم –فى بيان لها - أنه من المقرر أن يناقش المؤتمر الذى سيعقد بجامعة النيل بمدينة السادس من أكتوبر، عدد من المشاكل التعليمية وحلولها لعام 2017، وعرض أكثر من (10) منح دراسية للبكالوريوس والماجيستير والدكتوراة، وأكثر من (80) متحدث عن التكنولوجيا والتعليم.

ويشار إلى أن هذا المؤتمر يحظى بمتابعة واهتمام من قبل صناع القرار التعليمي والتكنولوجي في جمهورية مصر العربية وذلك من خلال مساندة القطاعين العام والخاص في إنجاح المؤتمر.​