الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بمد خدمة مهاب مميش لمدة عام
الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بمد خدمة مهاب مميش لمدة عام
12:22 م السبت 07 أكتوبر 2017
مهاب مميش
القاهرة - (أ ش أ):
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهورى رقم 403 لسنة 2017 بمد خدمة مهاب محمد حسين مميش رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الادارة المنتدب ، مع تكليفه برئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير بالاضافة الى عمله ، ويكون له جميع صلاحيات رئيس الهيئة التى كفلها القانون وقرار إنشاء المنطقة الاقتصادية وقرار انشاء الهيئة المشار اليهما وذلك لمدة عام اعتبارا من 12 أغسطس 2017.
نشر القرار بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم .
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