الإسكان: تنفيذ عدد من المباني الخدمية المختلفة بـ7 مدن جديدة

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة الإسكان اليوم السبت عن تنفيذ عدد من المباني الخدمية في ٧ مدن جديدة، وقد صرح المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه سيتم إنشاء مدرستين، وحضانتين، وسوقين تجاريين، ووحدتين صحيتين، بمنطقة خدمات مشروع الإسكان الاجتماعي بجنوب طريق وصلة دهشور، بمنطقة حدائق 6 أكتوبر بالمدينة، وتنفيذ سويقة للباعة الجائلين بمنطقة الأولى بالرعاية، وكذا أعمال تطوير ورفع كفاءة رافع الصرف الصحي بالحي السابع، ومحطة الرفع الرئيسية بالمدينة، موضحا أنه تم طرح التنفيذ في 4 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأكد المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم إنشاء وحدة صحية بمنطقة خدمات الحي السادس 197 عمارة، ومركز طبي بالإسكان الاجتماعي بالحي السابع منطقة d، وحضانة بالمجاورة الخامسة بالحي الثالث، وساحة رياضية بالإسكان الاجتماعي بالحي الخامس منطقة 205 عمارات، وتنفيذ أعمال صيانة وحراسة المسطحات الخضراء بما عليها من مزروعات بالحي الأول وبعض جزر (الحي الثاني - المنطقة الصناعية غرب المدينة)، وتم طرح التنفيذ في 5 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وقال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: سيتم استكمال تنفيذ مدرسة تعليم أساسي بالمنطقة السكنية السابعة بالمدينة، وسيتم تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة والحراسة لشبكات الانارة للمنطقتين السكنيتين (15 - 23)، ومناطق مشروع ابني بيتك (16، 18، 19، 20) بالمدينة، وتوريد وتركيب مصاعد الركاب لعمارات الإسكان المتوسط "دار مصر" المرحلة الثانية بالمنطقة السكنية 17 بالمدينة، وتم الطرح في 3 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأضاف المهندس شريف مجدي حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق: سيتم تنفيذ مبنى دار المناسبات بمركز خدمات الإسكان العائلي (2) بالمدينة، وأعمال تشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة الشوارع لمنطقة شرق المدينة (الامتداد) بعدد 5686 عامود إنارة شوارع، وعدد 1670 عامود إنارة حدائق، وتم الطرح في مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأوضح المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أنه سيتم إنشاء مبنى لرعاية الموهوبين بمركز خدمات الحي السكني الثاني بالمدينة، وتم الطرح في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأشار المهندس محمود رزق النجدي، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إلى أنه سيتم تنفيذ أعمال طرق مرحلة ثانية (طبقة أساس - طبقة رابطة أسفلتية) لمنطقة التوسعات الجنوبية الغربية بالمدينة، وتم طرح عملية تشغيل وصيانة وحراسة شبكات الإنارة بـ(مركز المدينة - الحي الأول - المنطقة الصناعية - الطريق الدائري - منطقة ابني بيتك (1 – 2 – 3 – 4) بالمدينة، بجانب تنفيذ مشروع استكمال أعمال زراعة وتشجير وري مناطق ابني بيتك بالمدينة، وأعمال صيانة حراسة المسطحات الخضراء بما عليها من مزروعات مختلفة وشبكات الري العادية، وشبكات الري بالرش والتنقيط بمنطقة الإسكان الاجتماعي لعدد 316 عمارة بمنطقة 226 فدانا بالتوسعات الجنوبية الشرقية والحي الثاني بالمدينة، وتم الطرح في 6 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم طرح أعمال تشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة إسكان الشباب والمستقبل، وأعمال صيانة وحراسة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات مختلفة وشبكات الري العادية بالمناطق: الحي الثامن (الإسكان القومي - جنة العبور - الاسكان المطور) - إسكان الشباب 63م2 - امتداد الـ70 م2 - امتداد 100م2 - المحجر - العينات - الـ25 عمارة - إسكان المستقبل - الإسكان الإسلامي بالمدينة، وذلك في مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.​