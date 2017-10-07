أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

عمر مروان يجتمع بممثلى ٧٩ جمعية أهلية لمناقشة التقارير التي تحرض ضد مصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عمر مروان يجتمع بممثلى ٧٩ جمعية أهلية لمناقشة التقارير التي تحرض ضد

12:17 م السبت 07 أكتوبر 2017

عمر مروان يجتمع بممثلى ٧٩ جمعية أهلية لمناقشة التقارير التي تحرض ضد مصر

المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب

كتب- أحمد علي: 

يعقد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بعد قليل اجتماعا بعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحادات الإقليمية للجمعيات، بالقاعة العربية بمقر مجلس النواب.

ومن المقرر أن يناقش اللقاء دور المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية فى مواجهة التقارير المشبوهة التى تصدرها بعض المنظمات الدولية المدفوعة من أجهزة دولية لتشويه سمعة الدولة المصرية وتحرض ضد مصر.

كما يناقش اللقاء الذى دُعى له 79 جمعية أهلية من مختلف المحافظات، سبل تعزيز التعاون بين مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والحكومة المصرية، فى سبيل تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان ومواجهة التحديات التى تواجهها.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • فرج عامر ينضم لحملة "علشان نبنيها"

    أخبار

  • ​"خارجية النواب": نقدر تنازل مرشح العراق لصالح مشيرة خطاب في انتخابات

    أخبار

  • ​الأحد.. حملة "علشان نبنيها" تعلن أسماء منسقي المحافظات

    أخبار

  • سؤال برلماني حول تسبب عقار "ريبافيرين" في الإصابة بالفشل الكلوي

    أخبار

إعلان

3a20ac777c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة