عمر مروان يجتمع بممثلى ٧٩ جمعية أهلية لمناقشة التقارير التي تحرض ضد مصر

كتب- أحمد علي:

يعقد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بعد قليل اجتماعا بعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحادات الإقليمية للجمعيات، بالقاعة العربية بمقر مجلس النواب.

ومن المقرر أن يناقش اللقاء دور المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية فى مواجهة التقارير المشبوهة التى تصدرها بعض المنظمات الدولية المدفوعة من أجهزة دولية لتشويه سمعة الدولة المصرية وتحرض ضد مصر.

كما يناقش اللقاء الذى دُعى له 79 جمعية أهلية من مختلف المحافظات، سبل تعزيز التعاون بين مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والحكومة المصرية، فى سبيل تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان ومواجهة التحديات التى تواجهها.​