الجيش الباكستاني: إحباط مخطط إرهابي كبير جنوب غربي البلاد

اسلام أباد - (دب أ):

أعلن الجيش الباكستاني أن قوات حرس الحدود في إقليم بلوشستان، جنوب غربي البلاد، ضبطت، في إطار عملية رد الفساد،اليوم السبت، 1300 كيلوجراما من الذخيرة في عمليات البحث التي جرت في عدد من المناطق في الإقليم.

وقالت إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني،في بيان اليوم السبت، أن العملية جرت في مناطق كوهلو،وغازي نولا، ونصير اباد، بحسب قناة "جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية.

وقال إنه كان من المقرر استخدام الذخيرة التي تم ضبطها فى شن هجمات إرهابية فى جميع انحاء الإقليم. كما ضبط مسؤولون أمنيون رشاشات وصواريخ وقنابل يدوية وخرائط لمواقع حساسة.

وفى وقت سابق قتلت قوات حرس الحدود في بلوشستان فى عملية فى منطقتى ديرا بوجتى وكوهلو أربعة إرهابيين خلال تبادل لاطلاق النار. وخلال العملية، تم تدمير العديد من مخابئ المسلحين، وفقا لما ذكرته إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني .

وشارك الإرهابيون المشتبه فيهم في هجمات على قوات الأمن وأنشطةتخريبية.

واضافت ادارة العلاقات العامة أنه تم ،خلال المداهمة،ضبط الغام ومواد متفجرة ووسائل اتصال.

يأتي ذلك بعد مرور يومين على مقتل 22شخصا وإصابة 25آخرين في تفجير انتحاري في مرقد صوفي في بلوشستان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، لكن تنظيم داعش الإرهابي وفروعه المحلية، طالما استهدفت الشيعة والصوفيين في بلوشستان في الفترة الأخيرة.