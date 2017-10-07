إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بسبب لهو الأطفال بوادي النطرون

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أصيب نحو 7 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين لخلافات بسبب الجيرة ولهو الأطفال في منطقة الملاهي بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، اليوم السبت.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون بمشاجرة بمنطقة الملاهي بمدينة وادي النطرون.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول "أيمن ع ع - طالب" مصاب كسر بعظام الجمجمه واشتباه نزيف بالمخ و"عادل ع ع عامل - والد الأول" و"علاء م ع - عامل" و"أميرة ر ع - ربة منزل" مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

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وطرف ثاني "محمد م ال - سائق" و"محمود ش م - حاصل على دبلوم" و"أحمد ح ع - موظف" مصابين وجميعهم مقيمين بذات العنوان، وذلك لخلافات بسبب الجيرة ولهو الأطفال قام على إثرها الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول بالضرب وإحداث إصابتهم .

تم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد للعلاج، وبسؤال طرفي المشاجرة قررا بمضمون ماتقدم .

تحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.