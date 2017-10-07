«العمل العربية» تناقش تقرير جنيف الدولي عن مصر

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يشهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، وفايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية اليوم السبت، اجتماعات الدورة 87 لمجلس إدارة المنظمة بتمثيلها الثلاثي (حكومات وأصحاب أعمال وعمال)، لتستمر لمدة يومين.

وقال المطيري في تصريحات صحفية له اليوم إن الدورة ستناقش عددًا من البنود، منها تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين فى الأراضي العربية المحتلة ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة (86) لمجلس إدارة المنظمة، بالإضافة إلى تقارير حول تنفيذ توصيات الاجتماع (26) للجنة المنظمات والمتابعة (القاهرة يوليو الماضي، ونتائج أعمال الدورة 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما أنها ستناقش نتائج أعمال الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي التي عقدت بجنيف في يونيو الماضي) الذي وضع مصر مرة أخرى بالقائمة السوداء للدول المنتهكة للحريات النقابية.

كما يستعرض المجلس تقريرا عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية فيما بين دورتي مجلس الإدارة "86"، و"87" وبندًا حول تنفيذ قرارات الدورة "44" لمؤتمر العمل العربي الذي عقد بالقاهرة في إبريل 2017، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المسائل المالية والإدارية.

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وفي يونيو الماضي أدرجت منظمة العمل الدولية مصر على القائمة القصيرة للدول التي تنتهك حقوق العمال وتخالف الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، والمعروفة بـ"القائمة السوداء".

ويشار إلى أن القائمة التي وُضِعَت مصر فيها أثناء مشاركتها بمؤتمر العمل الدولي بجنيف، تحتوى على 25 دولة منتهكة للحريات، وتحقق أكبر عدد من الشكاوى أو تردى علاقات العمل، ضمت مصر في المركز 22، وذلك خلال أعمال الدورة 106 للمؤتمر.