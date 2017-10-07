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الدولار يستقر بـ«المركزى» اليوم.. وبنك عودة الأعلى سعرا

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الدولار يستقر بـ«المركزى» اليوم.. وبنك عودة الأعلى سعرا الدولار يستقر بـ«المركزى» اليوم.. وبنك عودة الأعلى سعرا

التحرير

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شهدت الدولار اليوم بالبنك المركزي صباح اليوم السبت استقرارا ملحوظا، مسجلاً 17.70 جنيه للبيع و17.60 جنيه للشراء. 

وسجل بنك عودة أعلى سعر اليوم بـ17.72جنيه للبيع، و17.62 جنيه للشراء مقابل الجنيه المصرى. 

بينما سجل الدولار أقل سعر بالبنك الزراعى المصرى وبنك الإسكندرية والبنك العربي 17.68 للبيع، و17.58 للشراء. 

وسجل الدولار بالبنك العربي الإفريقي وإتش إس بي سي وبنك قناة السويس وكريدى أجريكول  والبنك المصرى الخليجى والمصرى لتنمية الصادرات وبنك المشرق 17.71 للبيع، و17.61 للشراء.
 
فيما سجل الدولار بالبنك التجارى الدولى والبنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة وبنك البركة وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية وبنك إيران وبنك أبو ظبي الإسلامى  17.70 للبيع، و17.60 للشراء.

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العملات الأجنبية:

كما شهد متوسط أسعار باقي العملات الأجنبية وفقا لمؤشرات البنك المركزى استقرارا ملحوظًا اليوم، ليسجل اليورو 20.82 للبيع، و20.70 جنيه للشراء، وسجل الجنيه الإسترلينى 23.49 جنيه للبيع، و23.35 جنيه للشراء، والفرنك السويسرى 18.19 جنيه للبيع، و18.08 جنيه للشراء، والـ100 ين يابانى 15.71 جنيه للبيع، و15.62 جنيه للشراء، واليوان الصينى 2.66 جنيه للبيع، و2.64 جنيه للشراء.

 العملات العربية:

استقرت أيضا أسعار العملات العربية وفقا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزى، وسجل الريال السعودى نحو 4.71 جنيه للبيع، و4.69 جنيه للشراء، وسجل الدينار الكويتى نحو 58.62 جنيه للبيع، و58.21 جنيه للشراء، والدرهم الإماراتى سجل نحو 4.81 جنيه للبيع، و4.79 جنيه للشراء.

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