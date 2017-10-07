الذهب يستقر اليوم .. وعيار 24 يسجل 713 جنيها للجرام

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شهدت أسعار الذهب اليوم السبت، استقرارا ملحوظًا فى مستهل التعاملات الصباحية مقارنة بآخر تعاملات له مع نهاية الأسبوع الماضى، ليسجل عيار 21 الأكثر تداولا 624 جنيهًا للجرام.

بينما سجل عيار 24 نحو 713 جنيهًا للجرام، وعيار 18 سجل نحو 535 جنيهًا للجرام، وعيار 14 سجل نحو 416 جنيهًا للجرام، وعيار 12 سجل نحو 357 جنيهًا للجرام.

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وسجلت أوقية الذهب نحو 22144 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 4985 جنيها، وكيلو الذهب سجل نحو 712000 جنيه. بينما سجل السعر العالمي للأوقية صباح اليوم 1271 دولارًا.