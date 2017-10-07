مصادر بمجلس الدولة: افتتاح مكتب خدمات بريدية بنادي قضاة المجلس

كتب ـ محمود الشوربجي:

صرح مصدر قضائي بمجلس الدولة، أن المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، سيفتتح اليوم السبت، مكتب الخدمات البريدية بنادى قضاة مجلس الدولة.

وأضاف في تصريح لمصراوي، اليوم السبت، أن المستشار أبو العزم سيرافقه كل من المهندس عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمستشار فؤاد عبد الحميد الأمين العام لمجلس الدولة والمستشار سمير البهى رئيس نادي قضاة مجلس الدولة.

لفت المصدر، إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص نادى قضاة مجلس الدولة، على تقديم الخدمات الهامة لجموع قضاة مجلس الدولة وأسرهم.