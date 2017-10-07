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كشف لغز سرقة 30 ألف جنيه من خزينة شركة مقاولات في مدينة نصر

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مصراوي Masrawy

كشف لغز سرقة 30 ألف جنيه من خزينة شركة مقاولات في مدينة نصر

12:21 م السبت 07 أكتوبر 2017

كشف لغز سرقة 30 ألف جنيه من خزينة شركة مقاولات في مدينة نصر

مديرية أمن القاهرة

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، في كشف لغز سرقة مبلغ مالي من خزينة شركة مقاولات بمدينة نصر، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق بذات الشركة.

تلقى قسم شرطة مدينه نصر أول، بلاغًا من "محمد أ"42 سنة، محامي بشركة اوتاك للتجارة والمقاولات، باكتشافه سرقة مبلغ 30 ألف جنيه من داخل خزينة الشركة، دون توجيه اتهام أو اشتباه لأحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال تفرغ كاميرات المراقبة بالشركة محل الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية التوصل مرتكب الواقعة، وهو "محمد م" 28 سنة، سائق بالشركة.

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه ومواجهته بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات، أيدها واعترفا بارتكاب الواقعة.

وقال المتهم أمام رجال الأمن، إنه نظرًا لمروره بضائقة مالية ولعلمه بوجود مبالغ مالية كبيرة داخل خزينة الشركة عمله خطط لسرقتها، وغافل الموظف المسئول واستولى على نسخة المفاتيح الاحتياطية للشركة والخزينة، مضيفًا أنه في اليوم التالي حضر قبل مواعيد العمل وقام بسرقة المبلغ المالي المشار إليه وانصرف، وعقب ذلك عاد مره أخرى في مواعيد العمل وأعاد نسخة المفاتيح مره أخرى لإبعاد الشبهات عنه .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وأحاله اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة للنيابة العامة التي تولت التحقيق .

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