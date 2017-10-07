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في جلسة سرية.. الجنايات تستمع لأقوال مدير أمن القاهرة الأسبق في قضية "فض اعتصام رابعة"

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مصراوي Masrawy

في جلسة سرية.. الجنايات تستمع لأقوال مدير أمن القاهرة الأسبق في قضية "فض اعتصام رابعة"

12:18 م السبت 07 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، في محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان السابق و 738 آخرين بـ"فض اعتصام رابعة"، سماع أقوال اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة الأسبق، واثنين آخرين وهما اللواء طارق رستم، واللواء علاء بشندي في جلسة سرية.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين وفتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.

ونسب للمتهمين عدة تهم أبرزها، تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

المتهمون في القضية يأتي على رأسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدي غنيم، والمصور الصحفي محمد شوكان.

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