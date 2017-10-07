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السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بـ"أحداث عنف الظاهر"

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مصراوي Masrawy

السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بـ"أحداث عنف الظاهر"

12:17 م السبت 07 أكتوبر 2017

كتب- عمرو علي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء فى طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم فى إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفه إعلاميا بـ "أحداث عنف الظاهر"، ووضعة تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم فى القضية رقم 3480 لسنه 2013 عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.

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