«الألماني» سبب شهرتها.. 5 معلومات عن الراحلة «داليا التوني»

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صدمة مفجعة انتابت الوسط الفني مؤخرًا، عقب وفاة الفنانة "داليا التوني" يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز 26 عامًا، في حادث سير على طريق العين السخنة، ما تسبب في حزن الكثيرين داخل الوسط الفني وخارجه.

ونستعرض فيما يلي عددا من المعلومات التي لا يعرفها الكثيرون عن الفنانة الراحلة..

1- بدأت حياتها الفنية قبل 6 سنوات، من خلال مشاركتها مع الفنان "أحمد مكي" في الجزء الثاني من مسلسل "الكبير أوي".

2- اشتهرت بدور "صباح" في فيلم "الألماني" مع الفنان "محمد رمضان" في عام 2012.

3- شاركت في عدة مسلسلات، من بينها "العملية ميسي" و"دكتور أمراض نسا" و"ظرف أسود" و"مولانا العاشق".

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4- لها عدة مشاركات سينمائية، من بينها فيلم "غش الزوجية" و"يمين طلاق" و"فركش" وغيرها.

5- كان آخر ظهور لها في مسلسل "حلاوة روح" بطولة الفنانة التونسية "هند صبري"، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.