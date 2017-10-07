أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. التحرير

«الألماني» سبب شهرتها.. 5 معلومات عن الراحلة «داليا التوني»

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

صدمة مفجعة انتابت الوسط الفني مؤخرًا، عقب وفاة الفنانة "داليا التوني" يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز 26 عامًا، في حادث سير على طريق العين السخنة، ما تسبب في حزن الكثيرين داخل الوسط الفني وخارجه.

ونستعرض فيما يلي عددا من المعلومات التي لا يعرفها الكثيرون عن الفنانة الراحلة..

1- بدأت حياتها الفنية قبل 6 سنوات، من خلال مشاركتها مع الفنان "أحمد مكي" في الجزء الثاني من مسلسل "الكبير أوي".

2- اشتهرت بدور "صباح" في فيلم "الألماني" مع الفنان "محمد رمضان" في عام 2012.

3- شاركت في عدة مسلسلات، من بينها "العملية ميسي" و"دكتور أمراض نسا" و"ظرف أسود" و"مولانا العاشق".

شاهد أيضا

 

4- لها عدة مشاركات سينمائية، من بينها فيلم "غش الزوجية" و"يمين طلاق" و"فركش" وغيرها.

5- كان آخر ظهور لها في مسلسل "حلاوة روح" بطولة الفنانة التونسية "هند صبري"، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»