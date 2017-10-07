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باصدع من أم كلثوم وندمان على «لا تطفئ الشمس».. 10 تصريحات نارية لـ«تايسون»

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"تايسون" الاسم الذي اشتهر به الفنان "محمد ممدوح" منذ مشاركته في مسلسل "جراند أوتيل"، وبعدها أثبت حضوره وبقوة على الساحة الفنية ليصبح واحدًا من أبرز الفنانين الشباب.

وحل "تايسون"، أمس الجمعة، ضيفًا ببرنامج "أنا وأنا" عبر فضائية On E، فأدلى بعدد من التصريحات المثيرة التي نستعرض أبرزها فيما يلي..

1- الملاكمة

كشف الفنان محمد ممدوح أنه حمل لقب "تايسون" بسبب ممارسته الملاكمة، موضحًا أنه لم يمارسها لحبه لها وإنما ليهرب من المدرسة، وأطلق أصدقاؤه عليه اسم "تايسون" لأنه يشببه في النفس القصير، موضحًا أنه لا يحب الاسم لأنه "بتاع مشاكل".

2- نشأته

ذكر الفنان محمد ممدوح، أنه ولد في الكويت، وعاش فى منطقة الحلمية القديمة، وأهله يعيشون هناك حاليا ويزورهم، ولكنه حاليا يعيش فى منطقة أكتوبر، موضحا أنه كثير التفكير فى المواقف الصعبة.

وتابع ممدوح: "أنا محمد ممدوح العادي حتى بعد الشهرة، وبعد ما دخلت التمثيل هديت وبقيت بافكر وأصبر شوية".  

3- حياته الشخصية 

قال الفنان محمد ممدوح إن الحياة الفنية للفنان هي ملك لجمهوره، ولكن الحياة الشخصية للفنان ملك له وحده، وقال: "حياتي الاجتماعية ماحدش له دعوة بيها، أنا بني آدم زي أي بني آدم".

وتابع ممدوح: "أنا عندي حياتي وبيتي ومش عاوز حد يتعامل معاهم"، مؤكدًا رفضه التام ظهور زوجته في الإعلام للحفاظ على حياته الشخصية بعيدًا عن الأنظار.

4- باتريق على نفسي وأنا بامثل

أوضح الفنان "محمد ممدوح" أنه يسخر من نفسه وهو يمثل، وقال: "مابعرفش أتفرج على نفسي خاصة مع الناس، ولو شوفت تمثيلي أشوفه لوحدي وأنا قاعد في الأوضة".

5- مسلسل "لا تطفئ الشمس"

قال الفنان "محمد ممدوح" إنه تعرض لهجوم شديد بعد مشاركته بمسلسل "لا تطفئ الشمس"، موضحا أنه عانى الكثير من المشكلات، والوقت كان سريعًا، وقال: "أنا عندي عيب في خروج الألفاظ ليها علاقة بالنفس، هي مشكلة طبية وبتزيد الفترة الأخيرة ويا رب أحاول أحلها قريب".

واستكمل: "باتضايق إني بازعل الناس وباضايقهم بمخارج الألفاظ الغلط، بس المفروض مهندس الصوت ياخد باله ويحل المشكلة ونعيد الجمل تاني".

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6- زيادة الوزن

كشف الفنان محمد ممدوح أنه عانى من زيادة وزنه في الفترة الأخيرة، واعتذر لجمهوره قائلًا: "باعتذر لو حد شايف إن وزني أثر على تمثيلي"، وتابع: "دور أمين في جراند أوتيل هو السبب في زيادة وزني، بس المفروض كنت أرجع بسرعة".

وأضاف: "المفروض يبقى عندي إرادة أكتر، ولو فيه دور أو مخرج طلب مني أخس هاخس طبعا، لكن لو فيه ناقد بيقول إن لغتي الجسدية تأثرت بوزني أنا آسف وهاحاول من تاني وهاخس".

7- أم كلثوم

قال الفنان محمد ممدوح إنه لا يحب سماع أغاني كوكب الشرق "أم كلثوم"، موضحا أنه يُصاب بالصداع عند سماعه لأغانيها، قائلاً: "فيه حاجة في كيميتنا لما باسمع باصدع"، وأضاف أنه يحب موسيقى أم كلثوم ويحبها، ولكنه لا يحب سماعها إطلاقا، وتابع: "باحب أسمع أحب الشاب خالد لأنه يقدم مزيكا جديدة، وجعلها تختلط بالغرب".

8- فقدت أعصابي بسبب "لا تطفئ الشمس"

قال الفنان محمد ممدوح إن مسلسل "لا تطفئ الشمس" كان به الكثير من المشاهد جعلته يخسر أعصابه، وقال: "كان فيه مشاكل في الورق والتحضير، بس السنة دي أنا كنت حساس ودايس على أعصابي وانفجرت شوية بس ماكسرتش حاجة ولا ضايقت حد".

وتابع: "أكتر دور ندمان عليه ونفسي أعمله من أول وجديد هو دوري في "لا تطفئ الشمس"، حاسس لو عملته من تاني هيطلع أحسن لأن كان نفسي أعمل الدور ده من زمان".

9- مابحبش السياسة

قال الفنان محمد ممدوح إنه لا يحب أن يشغل فكره بمشكلات الدول الأخرى، وقال: "عندنا مشاكل كتير في نحلها الأول بعدين نشوف مشاكل الدول التانية، لما أقف على رجلي أبقى أحكم على الدول التانية"، وتابع: "قطر بتحشر مناخيرها في كل حاجة، وانا مع مقاطعة الأربع دول، منهم مصر لقطر".

10- كرة القدم

فاجأ الفنان محمد ممدوح جمهوره بعدم حبه لكرة القدم، وقال: "لا أشاهد مباريات كرة القدم ولا أشجعها نهائيا، وأنا ضد خلط الرياضة بالسياسة والدين أيضا"، أما عن أكلاته المفضلة، فقال: "اكتر أكل باحبه هو السوشي، بس باكره الفسيخ لأنه سمك معفن، مراتي سبب حبي للسوشي جدا".

 

 

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