احذري من وضع "الساق على الساق".. لهذه الأسباب

كتب - هشام عواض:

يعد وضع الساق على الساق، من وضعيات الجلوس الشائعة بين السيدات خاصة، ويقومن بها بشكل تلقائي، لكن بحسب دراسات أن هذا الوضعية خطيرة على الصحة، لكن ترى ما هي هذه الأخطار؟.

وأثبتت عدة دراسات أجريت عام 2010 أنه عند الجلوس لفترات طويلة بوضعية "شبك الساقين" يزداد ارتفاع ضغط الدم في الجسم حتى وإن لم تكن تعاني من أي مشاكل مع ضغط الدم، أحد أسباب ذلك هو أنه عند وضع إحدى الركبتين على الأخرى فأنه يتم إرسال الدم من الساقين إلى الصدر، مما يؤدي إلى إرتفاع كمية الدم التي يتم ضخها من القلب والذي يزيد بدوره ن إرتفاع ضغط الدم، بحسب موقع "أخبار العلوم" العلمي.

والجلوس بهذه الوضعية لفترات طويلة من الزمن يؤدي إلى حالة تسمى "شلل العصب الشضوي" وتبين أن الوضعية الأكثر إحتمالًا لتسبب شلل العصب الشضوي هي وضعية شبك الساقين.

ويمكنها أن تؤدي كذالك إلى إختلال في توازن الحوض وألام المفاصل وإنحناء أسفل الضهر كما تجعل المفاصل عرضة لخطر الخروج من مكانها.

وشبك الساقين باستمرار يمكن أن يؤدي إلى إلتهاب في الأوردة المضغوطة، حيث عند الجلوس بهذه الوضعية يرتفع الضغط على اﻷوردة مما يتسبب في ضعف وتضيق الأوعية وبالتالي وكنتيجة للضغط يحدث تدفق خلفي للدم وهذا نا قد يؤدي إلى تجمع الدم في الساقين وجعل عروقك تنتفخ.

ولهذا تجنب شبك الرجلين يمكن أن يساهم في العيش حياة أكثر صحة ومنع إضطرابات محتملة في الأوردة الدموية.