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ضبط 8 مراكز مخالفة تبيع الأدوية البيطرية بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

ضبط 8 مراكز مخالفة تبيع الأدوية البيطرية بالقليوبية

12:16 م السبت 07 أكتوبر 2017

ضبط 8 مراكز مخالفة تبيع الأدوية البيطرية بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت مدبرية الطب البيطري، بالتعاون مع شرطة المسطحات بالقليوبية، حملة مكبرة على مراكز بيع الأدوية البيطرية واللقاحات، وأسفرت الحملة عن ضبط 8 مراكز لبيع وتدوال الأدوية البيطرية، واللقحات بالمخالفة للقانون.

وأكد الدكتور عادل أنور وكيل الطب البيطري بالقليوبية، أن الحملة أسفرت عن ضبط 6 مراكز لبيع الأدوية البيطرية، واللقاحات بالمخالفة للقانون في مدينة طوخ، و2 في مدينة بنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المراكز وإخطار الجهات المختصة للتحقيق وغلق المراكز لحين توفيق أوضاعها.

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