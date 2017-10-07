ضبط 8 مراكز مخالفة تبيع الأدوية البيطرية بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت مدبرية الطب البيطري، بالتعاون مع شرطة المسطحات بالقليوبية، حملة مكبرة على مراكز بيع الأدوية البيطرية واللقاحات، وأسفرت الحملة عن ضبط 8 مراكز لبيع وتدوال الأدوية البيطرية، واللقحات بالمخالفة للقانون.

وأكد الدكتور عادل أنور وكيل الطب البيطري بالقليوبية، أن الحملة أسفرت عن ضبط 6 مراكز لبيع الأدوية البيطرية، واللقاحات بالمخالفة للقانون في مدينة طوخ، و2 في مدينة بنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المراكز وإخطار الجهات المختصة للتحقيق وغلق المراكز لحين توفيق أوضاعها.