ضبط 8 مراكز مخالفة تبيع الأدوية البيطرية بالقليوبية
ضبط 8 مراكز مخالفة تبيع الأدوية البيطرية بالقليوبية
12:16 م السبت 07 أكتوبر 2017
القليوبية - أسامة علاء الدين:
شنت مدبرية الطب البيطري، بالتعاون مع شرطة المسطحات بالقليوبية، حملة مكبرة على مراكز بيع الأدوية البيطرية واللقاحات، وأسفرت الحملة عن ضبط 8 مراكز لبيع وتدوال الأدوية البيطرية، واللقحات بالمخالفة للقانون.
وأكد الدكتور عادل أنور وكيل الطب البيطري بالقليوبية، أن الحملة أسفرت عن ضبط 6 مراكز لبيع الأدوية البيطرية، واللقاحات بالمخالفة للقانون في مدينة طوخ، و2 في مدينة بنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المراكز وإخطار الجهات المختصة للتحقيق وغلق المراكز لحين توفيق أوضاعها.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تضم كتبا عمرها 150 عاما.. مكتبة "اليرموك" تنتظر "خوسيه ألبرتو" لإنقاذها
-
بالصور.. جاموسة تضع عجلا برأسين و9 أرجل في الدقهلية
-
بالصور.. فعاليات اليوم الثاني للتدريب على الكوارث الطبيعية بالمنيا
-
"تموين السويس" يعدم ربع طن دواجن فاسدة
إعلان
إعلان