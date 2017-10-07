إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة حيازة كيلو حشيش بالشرابية

كتب - محمود السعيد:

قررت نيابة الشرابية الجزئية، اليوم السبت، إحالة عاطل للمحاكمة العاجلة بتهمة حيازة كيلو حشيش والاتجار به.

كانت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية، قد تمكنوا من ضبط "نادر.ع" عاطل وبحوزته كمية من الحشيش المخدر، وزنت كيلو جرام، و1250 جنيها، أثناء تفقدهم للحالة الأمنية بشارع الشركات.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وإحالته النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.