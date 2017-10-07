السجن 3 سنوات لمتظاهر بحلوان..وحظر استخدامه وسائل الاتصال الحديثة 5 سنوات
السجن 3 سنوات لمتظاهر بحلوان..وحظر استخدامه وسائل الاتصال الحديثة 5 سنوات
12:12 م السبت 07 أكتوبر 2017
أرشيفية
كتب- عمرو علي:
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم فى إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية رقم 19238 لسنه 2016 و المتهم فيها بالتظاهر وإثارة الشغب بحلوان، ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات ، وحظر استخدامه لوسائل الاتصال الحديثة لمدة 5 سنوات.
كانت النيابة قد أسندت للمتهم حسام كرم و آخرين تم الحكم عليهم عدة تهم منها التظاهر و الانضمام لجماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من آداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
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