ساوثجيت يطالب بدعم جماهير إنجلترا

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طالب جاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا، الجماهير بالوقوف خلف المنتخب بعد ضمان التأهل رسميًا إلى مونديال روسيا 2018، وذلك حسبما نقل موقع «فور فور تو» اليوم السبت.

وأوضح «ساوثجيت» أن اللاعبين بحاجة للفرصة للتطور، مشيرًا إلى أن المنتخب الإنجليزي عاني في العقود الماضية من الكثير من خيبات الأمل، بينما يمتلك الجيل الحالي الخبرة الكبيرة لكتابة تاريخ جديد للكرة الإنجليزية.

وأعرب ساوثجيت عن أمنيته في أن يخوض الكثير من المباريات، وأن يتمكن من الفوز بها بعروض جيدة وبأهداف غزيرة، الأمر الذي سيحفز الجماهير أكثر للوقوف وراء المنتخب.

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وأشار ساوثجيت، إلى أن الهدف من مشاركة إنجلترا في أي بطولة هو الفوز بها ولكنه لكي يتحلى بالواقعية لا يعلم إلى أي مدى يمكن للأسود الثلاثة الذهاب بعيدًا في روسيا.

وكانت إنجلترا تأهلت إلى كأس العالم 2018 بروسيا، بعد فوزها بهدف دون رد، على سلوفينيا سجله القائد هاري كين، في المجموعة السادسة على ملعب ويمبلي.