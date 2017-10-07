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«كين» يكشف عن أفضل فترة في مسيرته الكروية

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«كين» يكشف عن أفضل فترة في مسيرته الكروية «كين» يكشف عن أفضل فترة في مسيرته الكروية

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أكد الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، على أنه يمر بأفضل فترة في مسيرته الكروية في الوقت الحالي، وذلك حسبما نقل موقع «فور فور تو».

وسجل نجم توتنهام 13 هدفًا في شهر سبتمبر، ومن ثم سجل منذ أيام هدف صعود إنجلترا إلى مونديال 2018، في شباك سلوفينيا على ملعب ويمبلي.

وأشار «كين» إلى أنه لم يشعر بهذا الشعور منذ أن كان صغيرًا في السن ويسجل في 6 أو 7 مباريات متتالية، ولكنه حينها لم يكن لاعبًا محترفًا.

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وأضاف «كين» أنه يشعر بحالة بدنية جيدة للغاية ويتوقع أن يسجل في كل مباراة معربًا عن أمله في المحافظة على هذا المستوى، وأن يكون شهر أكتوبر أفضل من شهر سبتمبر.

وأوضح «كين» أنه لا يشعر من الضغط إزاء الأمال الكبيرة التي تعقدها عليه جماهير إنجلترا للظهور بشكل مميز في المونديال، حيث يدرك جيدًا أن عمله هو تسجيل الأهداف، مشيرًا إلى أنه يعمل بقوة في التدريبات للاستعداد للمباريات المقبلة.

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التحرير

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