مسؤول في حماس: حكومة الوحدة تعني مشاركة كل الفصائل الفلسطينية

غزة - (د ب أ):

قال مسؤول ملف العلاقات الوطنية في حركة حماس حسام بدران، إن حكومة وحدة وطنية تعني مشاركة حقيقية لكل الفصائل الفلسطينية الفاعلة، وحماس في مقدمتها.

ونقلت وكالة (معا) الفلسطينية اليوم السبت عن بدران قوله إن "هذا حق للجميع، بل هو واجب المرحلة ايضا، وشعبنا يستحق ان يختار من يقوده على طريق الخلاص من الاحتلال".

وكان بدران قد شدد على أن المرحلة الحالية تتطلب مشاركة الكل الفلسطيني في تحمل المسؤوليات عن الشعب الفلسطيني، وتحديد آليات مقاومة ومواجهة الاحتلال.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن أول أمس الخميس عن عقد لقاء مع حركة "حماس" في مصر الأسبوع المقبل لبحث تحقيق المصالحة الفلسطينية.

ووصف عباس، لدى ترؤسه اجتماعا للجنة المركزية لحركة فتح، التي يتزعمها في رام الله، اللقاء المقرر مع حماس بـ "الهام لوضع الأسس والبحث في التفاصيل الخاصة بتمكين الحكومة الفلسطينية (من استلام مهامها في غزة) والخطوات المقبلة".

وتسلم وزراء حكومة الوفاق مهامهم في قطاع غزة يوم الثلاثاء الماضي عقب انتهاء أول اجتماع وزاري عقدوه في القطاع منذ أكتوبر 2014 وذلك بموجب تفاهمات للمصالحة رعتها مصر مؤخرا.