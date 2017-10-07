الجامعة العربية ترحب بإلغاء العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان

القاهرة - (د ب أ):

رحب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية محمود عفيفي بقرار إلغاء العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان في عامي 1997 و2006.

وقال المتحدث، في بيان صحفي اليوم السبت، إن ذلك يأتي في إطار اعتراف الحكومة الأمريكية بالإجراءات الإيجابية والمستمرة التي اتخذتها حكومة جمهورية السودان، للحفاظ على وقف الأعمال العدائية في جميع مناطق النزاع بالسودان، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية، والتعاون مع الولايات المتحدة في معالجة النزاعات الإقليمية ومواجهة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وصرح المتحدث بأن القرار الأمريكي، والذي سيدخل حيز التنفيذ يوم الخميس المقبل، يلبي المطالَب المتكررة لجامعة الدول العربية برفع جميع أشكال العقوبات ضد السودان، سواء من خلال قراراتها الدورية في هذا الصدد، أو من خلال تحركها المشترك مع منظمة التعاون الاسلامي والاتحاد الأفريقي، وذلك بهدف تمكين السودان من استكمال مسيرة تعزيز السلام والتنمية.

وكانت الولايات المتحدة رفعت بشكل دائم مجموعة كبيرة من العقوبات المفروضة على السودان أمس الجمعة، وأبقت على عقوبات أخرى لبعض الوقت، بحق أشخاص صادر بحقهم مذكرات اعتقال مرتبطة بارتكاب فظائع اثناء الصراع في دارفور.

ويأتي القرار الأمريكي بعد قيام إدارة الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي، برفع اسم السودان بمفرده من قائمة البلدان التي يتعرض مواطنوها لقيود في السفر إلى الولايات المتحدة.