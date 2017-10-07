9 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بمصنع طباعة وتغليف بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق اندلع بمصنع للطباعة والتغليف بالمنطقة الصناعية الرابعة ببرج العرب، دون وقوع إصابات.

تلقى قسم شرطة برج العرب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمصنع للطباعة والتغليف "قطاع خاص" كائن بالمنطقة الصناعية الرابعة.

انتقل مأمور وضباط القسم و9 سيارات إطفاء من إدارة الحماية المدنية، وجرى السيطرة على النيران وإخمادها.

وتبين من المعاينة أن المصنع مساحته 600 متر مربع "مرخص" مكون من طابقين، الأول خاص بعنابر الماكينات، والثاني خاص بالمكاتب الإدارية، ونشوب الحريق بالطابق الأول وامتداد النيران للثاني.

أسفر الحريق عن احتراق عدد 2 ماكينة طباعة وماكينة تطبيق وبعض الخامات والمكاتب الإدارية بالمصنع، دون حدوث أي إصابات أو محتجزين.

وأرجع مالك المصنع المدعو "ح.م.أ" 46 عامًا، مقيم منطقة سموحة، دائرة قسم سيدي جابر، سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بالأسلاك الموصلة لإحدى ماكينات الطباعة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الحريق.

وكشفت التحقيقات أن المصنع غير مستوفى للاشتراطات الوقائية ضد أخطار الحريق ومحرر له عدة مخالفات.

جرى إخطار الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

وتحرر المحضر إداري قسم برج العرب، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.