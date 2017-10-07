إصابة 2 في مشاجرة بالأسلحة على قطعة أرض أملاك دولة بالقناطر

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت مدينة القناطر الخيرية، مشاجرة بالأسلحة النارية، اصيب خلالها 2 بسبب النزاع بين طرفين في البناء على قطعة أرض أملاك دولة، وتم تحويلهما إلى المستشفى المركزي للعلاج.

تلقى اللواء محمد توفيق مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود إشارة من مستشفى القناطر الخيرية العام، بوصول محمود رمضان منصور بيومي 36 سنة، عامل، ومقيم بالخرقانية، مصابا بطلق ناري أسفل الكتف الأيسر من الأمام له فتحة دخول وخروج من الظهر، وتم تحويله لمستشفى الدمرداش، وأحمد رمضان منصور بيومي 34 سنة، عامل، "شقيق الأول" مصابا بجروح سطحية بالجبهة ومقدمة الرأس واليد والساعد والساق اليمنى.

بالانتقال وسؤال المصابين، اتهما كل من أحمد سعيد عبدالحميد عثمان 33 سنة عامل، ومحمود أحمد عبدالحميد عثمان 65 سنة، عامل، ورمضان محمود عبدالحميد عثمان 25 سنة، عامل، بالتعدي عليهما بالضرب، وإحداث إصابتهما بسلاح ناري، بسبب قيام المصاب الأول ببناء مسكن على أرض ملك الدولة أمام منزل المشكو في حقه.

وبتقنين الإجراءات ضبط المتهم الأول وبحوزته مسدس صناعة محلية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة رقم 30306 جنح مركز القناطر الخيريه وتولت النيابة العامة التحقيق.