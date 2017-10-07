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إصابة 4 في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالبحيرة

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مصراوي Masrawy

إصابة 4 في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالبحيرة

11:42 ص السبت 07 أكتوبر 2017

إصابة 4 في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالبحيرة

أرشيفية

البحيرة – أحمد نصرة:

أصيب 4 أشخاص من عائلة واحدة اليوم السبت، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، بمركز وادي النطرون، بمحافظة البحيرة.

تبلغ لمركز شرطة وادي النطرون، بمشاجرة بمنطقة الملاهي، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: "أيمن. ع .ع " 19 عاما – طالب، مصاب بكسر بعظام الجمجمة، واشتباه نزيف بالمخ ، و "عادل. ع. ع" 44 عاما - عامل "والد الأول"، و"علاء .م. ع"، 32 عاما – عامل، و"أميرة .ر. ع" 16 عاما - ربة منزل، مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وطرف ثاني: "محمد. م. ا" 51 عاما – سائق، و"محمود. ش. م" 28 عاما - حاصل على دبلوم، و"أحمد. ح. ع" 35 عاما – موظف، وجميعهم مقيمين بذات العنوان، وذلك لخلافات بسبب الجيرة ولهو الأطفال قام على إثرها الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول بالضرب وإحداث إصاباتهم.

تم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد للعلاج، وبسؤال طرفي المشاجرة قررا بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

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