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القبض على متهم هارب أثناء عرضه على النيابة بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

القبض على متهم هارب أثناء عرضه على النيابة بالدقهلية

11:38 ص السبت 07 أكتوبر 2017

القبض على متهم هارب أثناء عرضه على النيابة بالدقهلية

القبض على متهم هارب

الدقهلية - رامي القناوي:

ألقى ضباط مباحث مركز شربين بمحافظة الدقهلية، القبض على متهم الهارب أثناء عرضه على النيابة العامة بعد قفزه من أعلى سور المحكمة الجزئية.

وكان المتهم "السيد ف ح" المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية 17895 لسنة 2017 جنايات مركز شرطة شربين بتهمة "مخدرات" قفز من أعلى سور المحكمة أثناء عرضه للنظر في تجديد أمر الحبس الصادر ضده.
ووجه اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء أحمد خيري، مدير المباحث الجنائية، لضبط المتهم، بناءً على قرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره.
وبتقنين الإجراءات والتحريات، التي أسفرت عن ورود معلومات تفيد باتخاذ المتهم الهارب من أحد المنازل المهجورة بأطراف المدينة مخبأ له وستارًا من أعين رجال الشرطة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة الثابتة والمتحركة جرى ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر 46 أحوال مركز شربين وجار عرض المتهم على النيابة العامة.

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مصراوي Masrawy

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