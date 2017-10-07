"طيبة للفنون التلقائية" بأسوان يدعم مشيرة خطاب بفعاليات فنية وثقافية

أسوان - إيهاب عمران:

أعلنت الدكتورة هنا مكرم، رئيسة مهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل، بأسوان، دعم المهرجان للسفيرة مشيرة خطاب المرشحة المصرية، لتولي منصب المدير العام لمنظمة اليونسكو.

وأشارت إلى أن أمانة المهرجان نسقت مع عدد من فرق الدول المشاركة بدورته الرابعة، والتي ستقام بمدينة أسوان في شهر نوفمبر المقبل، بحملة دعم عربية وإفريقية للمرشحة المصرية، عبر الفعاليات الفنية والثقافية، والندوات المختلفة، ووسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، لتحقيق أكبر قدر من التفاعل والدعم العربي والإفريقي للمرشحة المصرية.

وأشادت رئيسة مهرجان طيبة للفنون، بمبادرة العراق التى تمثلت في تنازل مرشحه عن خوض انتخابات اليونسكو، لصالح الدكتورة مشيرة خطاب.

وأوضحت هنا مكرم، بأن الدكتورة مشيرة خطاب تمثل وجها مضيئا للمرأة المصرية وتحمل خبرة دبلوماسية كبيرة، ستمكنها من خوض المعركة بتفوق، بجانب ثراء برنامجها الهادف لتفعيل دور منظمة اليونسكو، لتكون المحتضن الأول لكافة الأنشطة الهادفة لحماية التراث ونشر الثقافة بين شعوب العالم.