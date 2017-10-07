بالصور.. 150 طالبا يشاركون في معسكر داخلي لتجميل جامعة أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تنظم جامعة أسوان معسكر خدمة عامة للطلاب تحت عنوان "شعارنا تجميل جامعتنا" لمدة ثلاثة أيام.

وأعلن الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، أنه يشارك في المعسكر الداخلي بالجامعة حوالي 150 طالبًا وطالبة من مختلف الكليات ويهدف المعسكر إلى تعظيم روح الانتماء والوطنية والإحساس بالمسؤولية لدى الطلاب من خلال تنظيف وتجميل جامعتهم التي تعد البيت الأول لهم، كما يهدف المعسكر إلى ضبط السلوك الطلابي في مواجهة التيارات الفكرية الأخرى والتي تهدف إلى التخريب والهدم.

وأشار "غلاب" إلى أن المعسكر سيستمر ثلاثة أيام في اليوم الأول تجميع الطلاب وتقسيمهم إلى قطاعات ثم تحية العلم والعمل على إزالة المخلفات من أول البوابة عند مدخل الجامعة إلى المدينة الجامعية، واليوم الثاني تشجير وتزيين طرق ومداخل الكليات داخل الحرم الجامعي بصحاري، أما اليوم الثالث فسيتم خلاله دهانات وتلوين الرصيف وبعض الحوائط والأشجار.