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تحرير 814 مخالفة مرورية ومصادرة 22 دراجة نارية بقنا

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مصراوي Masrawy

تحرير 814 مخالفة مرورية ومصادرة 22 دراجة نارية بقنا

10:50 ص السبت 07 أكتوبر 2017

تحرير 814 مخالفة مرورية ومصادرة 22 دراجة نارية بقنا

أرشيفية

قنا – عبد الرحمن القرشي:

شنت إدارة مرور قنا، حملة أمنية مكبرة بقيادة اللواء حسن لطفي مدير الإدارة، حملة أمنية مكبرة بشوارع قرى ومراكز ومدن محافظة قنا، بهدف ضبط الشارع القنائي مروريًا ووقف جشع السائقين في رفع تسعيرات المواصلات المحددة من قِبل اللواء المحافظ عبد الحميد الهجان.

ونجحت الحملات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في ضبط 814 مخالفة مرورية متنوعة ومصادرة 22 دراجة بخارية دون لوحات ترخيص.

تحررت محاضر قانونية بالمخالفات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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