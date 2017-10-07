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التعليم العالي: النشاط الطلابي لا يتعارض مع الرسالة التعليمية

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مصراوي Masrawy

التعليم العالي: النشاط الطلابي لا يتعارض مع الرسالة التعليمية

11:53 ص السبت 07 أكتوبر 2017

التعليم العالي: النشاط الطلابي لا يتعارض مع الرسالة التعليمية

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

كتبت- داليا شبل:
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى على ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية داخل الجامعات وتطويرها ورفع مستواها لما لها من دور مهم وإيجابي في تأهيل الطلاب وإعدادهم.
جاء ذلك خلال اجتماع عبد الغفار مع اللجنة العليا للأنشطة الطلابية بمقر الوزارة، بحضور الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومقرر اللجنة، و أعضاء اللجنة.
وأشار عبد الغفار - فى بيان له - إلى ضرورة تحفيز الطلاب للمشاركة في كافة الأنشطة الطلابية الجامعية على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، مضيفاً أن النشاط الطلابي لا يتعارض مع الرسالة التعليمية بل يتكامل معها، مؤكدًا على توسيع قاعدة المستفيدين من الطلاب الهواة للوصول إلي خلق جيل من المبدعين في مختلف الأنشطة.
وطالب عبد الغفار، أعضاء اللجنة بضرورة وضع خطة تكاملية بين جميع الجهات القائمة علي الأنشطة الطلابية، وكذلك إعداد برنامج زمني محدد لأفواج معهد إعداد القادة بحلوان، وتنفيذ بروتوكول التعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية وقيادة قوات الدفاع الشعبي والشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، ووزارة الأوقاف والأزهر الشريف.
ومن جانبه قال الدكتور طايع عبد اللطيف أن اللجنة ومكتبها الفني والتنفيذي ناقشت المهام والرؤى المستقبلية للأنشطة الطلابية، والتي ترتكز على تحفيز الطلاب للمشاركة في هذه الأنشطة.
ووافق أعضاء اللجنة علي التقرير المقدم من المكتب الفني باقامة سمبوزيم النحت بجامعة دمياط، وسمبوزيم الفنون التشكيلية العربي بجامعة أسيوط، وتنظيم ملتقي دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة المنيا خلال أجازة نصف العام على مستوى الجمهورية.​

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