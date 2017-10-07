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وزير الإسكان يُصدر 18 قراراً لإزالة مخالفات البناء بمدينتي 6 أكتوبر والعاشر من رمضان

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مصراوي Masrawy

وزير الإسكان يُصدر 18 قراراً لإزالة مخالفات البناء بمدينتي 6 أكتوبر والعاشر من رمضان

11:53 ص السبت 07 أكتوبر 2017

وزير الإسكان يُصدر 18 قراراً لإزالة مخالفات البناء بمدينتي 6 أكتوبر والعاشر من رمضان

الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان

القاهرة- أ ش أ:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 18 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء بمدينتي 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق القانون بالمدن الجديدة من أجل الحفاظ على مظهرها الجمالي، ومنع ظهور أية عشوائيات بها.

وقال مدبولي، في تصريحات اليوم السبت، إنه تم إصدار قرار لإزالة مخالفات البناء المُقامة على قطعة الأرض المخصصة لإحدى الشركات بمسطح (176.176) والكائنة جنوب طريق الواحات، والمتمثلة في إقامة عمارتين (أرضي + 4 أدوار تشطيب)، وذلك بدون ترخيص.

وأضاف وزير الإسكان أنه تم إصدار 17 قراراً لإزالة مخالفات البناء بمشروع (ابني بيتك) بالحي العاشر، بمدينة العاشر من رمضان، بالقطع التالية بالقطاع (أ 1): (142 – 27 – 343 – 492 – 1201 – 848 – 220 – 786 – 107 – 827)، والقطع التالية بالقطاع (ب 1): (341 – 1032 – 1076 – 520 – 1035 – 827 – 640)، وتتمثل المخالفات في البناء على منطقة الردود الخلفي بالكامل بالأدوار الأرضي والأول والثاني علوى، وبدروم أسفل الردود الخلفي بالكامل، وعمل بلكونات بالردود الأمامي، وتسوية الواجهة الأمامية، وذلك بدون ترخيص، وبالمخالفة للشروط البنائية والترخيص الصادر.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهازا مدينتي 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.​

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