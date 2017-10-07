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اليوم.. بدء تدريبات أكثر من نصف مليون معلم فى أكبر حركة ترقيات تشهدها "التعليم"

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مصراوي Masrawy

اليوم.. بدء تدريبات أكثر من نصف مليون معلم فى أكبر حركة ترقيات تشهدها "التعليم"

11:34 ص السبت 07 أكتوبر 2017

طارق شوقى وزير التربية والتعليم

القاهرة - مصراوي: 

أعلن الدكتورصلاح غنيم مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين أن اليوم السبت ستبدأ تدريبات الترقى إلى وظائف المعلمين للعام 2018/2017 وذلك فى كافة محافظات الجمهورية فى (300) معمل متصل بالإنترنت للتدريب على برنامج الترقى "بنك المعرفة- بحوث الفعل".

وقالت وزارة التربية والتعليم- فى بيان لها - أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أوصي بسرعة اﻻنتهاء من إجراءات ترقى المعلمين.

ومن جلنبه أكد الدكتور حسن عبدالباسط الجاويش مدير الإدارة العامة لصلاحية الترقى أن عدد المستهدفين للترقى هذا العام (٥٢٣٨٤٦) معلم.

وأشار "الجاويش" إلى أن تلك الحركة تعد أكبر حركة ترقى فى تاريخ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأوضح مدير الإدارة العامة لصلاحية الترقي، أنه لأول مرة سوف تعقد جهة أخرى غير الأكاديمية المهنية للمعلمين اختبارات أونلاين للمعلمين فى نهاية الدورات التدريبية.​

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