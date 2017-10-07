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مصر تتنازل للعراق عن رئاسة مجلس إدارة "العمل العربية" لترسيخ مبدأ التوافق

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مصراوي Masrawy

تتنازل للعراق عن رئاسة مجلس إدارة "العمل العربية" لترسيخ مبدأ التوافق

11:27 ص السبت 07 أكتوبر 2017

وزير القوى العاملة محمد سعفان

القاهرة مصراوي:

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تنازل مصر للعراق ممثلة في وزير العمل العراقي محمد شياع السوداني لرئاسة مجلس إدارة المنظمة، و ذلك اقتناعا من مصر على ترسيخ مبدأ التوافق في مثل هذه الأمور.

جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة 87 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، اليوم السبت، حيث أعلن فايز المطيري المدير العام للمنظمة بدء جلسة الإجراءات لاختيار رئيس جديد للمجلس ونائبين من أصحاب الأعمال والعمال .

وقد لاقى موقف مصر بالتنازل للعراق استحسانا من قبل أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية بتمثيلها الثلاثي، كما تم اختيار عثمان شريف الريس من أصحاب أعمال البحرين نائبا للرئيس، وجبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر نائب للرئيس عن عمال مصر.

يشار إلى أنه ترشح لرئاسة مجلس المنظمة كل من وزير القوى العاملة المصري، ووزير العمل العراقي.​

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