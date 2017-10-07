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مصر تتنازل للعراق عن رئاسة مجلس إدارة «العمل العربية»

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مصر تتنازل للعراق عن رئاسة مجلس إدارة «العمل العربية» مصر تتنازل للعراق عن رئاسة مجلس إدارة «العمل العربية»

التحرير

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن تنازل للعراق، ممثلة في وزير العمل العراقي محمد شياع السوداني، لرئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وذلك اقتناعا من مصر على ترسيخ مبدأ التوافق في مثل هذه الأمور.

جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة 87 لمجلس إدارة المنظمة، اليوم السبت، حيث أعلن فايز المطيري المدير العام للمنظمة، عن بدء جلسة الإجراءات لاختيار رئيس جديد للمجلس ونائبين من أصحاب الأعمال والعمال.

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ولاقى موقف مصر بالتنازل للعراق استحسانا من قبل أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية بتمثيلها الثلاثي، كما تم اختيار عثمان شريف الريس من أصحاب أعمال البحرين نائبا للرئيس، وجبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر نائب للرئيس عن عمال مصر.

يذكر أنه ترشح لرئاسة مجلس المنظمة كل من وزير القوى العاملة المصري، ووزير العمل العراقي.

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