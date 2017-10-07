السيسي يوافق على 68 مليون يورو منحة فرنسية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم السبت، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 69 لسنة 2017 بالموافقة على التعديل رقم 1 لاتفاق المنحة، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن تمويل جزء من مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مصر بمبلغ 68 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 2 أغسطس 2016.

كما أصدر السيسي، القرار رقم 556 لسنة 2016، بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة في برلين بتاريخ 11 يوليو 2016، بين حكومتي مصر وألمانيا للتعاون في مجال الأمن.

شاهد أيضا

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم السبت، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 458 لسنة 2017، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2010.

كان القرار الذي تم إلغائه ينص على نقل تبعية أصول محطات وشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.



صدر القرار بناءً على ما عرضه وزيري الإسكان والتنمية المحلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.