ننشر صور رفات ضحايا «مذبحة الأقباط» في ليبيا

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نشرت إدارة مكافحة الجريمة في مدينة مصراتة، صورا، لرفات 21 مصريا، ذبحهم تنظيم داعش الإرهابي، في 2015.

وقالت الإدارة، في بيان صحفي، اليوم السبت: "انتقل مكتب التحقيق والتحري ووحدة الجتث بإدارة مكافحة الجريمة المنظمة مصراتة فرع الوسطى إلى مدينة سرت وبالتحديد جنوبها، في يوم الجمعة 6 أكتوبر، عند الساعة السابعة صباحا".

وأضاف البيان: "وذلك بعد أن تم التأشير على محضر الاستدلال من قبل رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، وذلك بعد الاعترافات التي أدلى بها أسرى تنظيم داعش المقبوض عليهم، عن مكان ذبح 21 شخصا في بداية سنة 2015، منهم 20 شخصا يحملون الجنسية المصرية "أقباط" وشخص أسمر البشرة من دولة إفريقية".

وذكر: "كانت جميع الرؤوس مفصولة عن الجسد، وجميعهم يرتدون الملابس البرتقالية، وأيديهم مقيدة من الخلف بسير بلاستك، وتم نقل الجثث إلى مدينة مصراتة، والتحفظ عليها لإحلاتها إلى الطبيب الشرعي".

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كان تنظيم داعش الإرهابي، ذبح 21 من أقباط مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، في منتصف فبراير 2015، داخل الدولة الليبية، وأعلنت السلطات الليبية، الأسبوع الماضي، القبض على مصور الواقعة.









