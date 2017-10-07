إحالة 49 من العاملين بـ"صحة المنوفية" للتحقيق
إحالة 49 من العاملين بـ"صحة المنوفية" للتحقيق
11:16 ص السبت 07 أكتوبر 2017
وزارة الصحة
المنوفية - مروة فاضل:
قرر الدكتور ماهر عثمان وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، إحالة ٤٩ من العاملين بمستشفى جنزور لرعاية المسنين، والوحدة الصحية، للتحقيق وذلك لتغيبهم عن العمل.
جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوكيل الوزارة لتفقد السلبيات وأوجه القصور.
وأصدر عثمان، تعليماته بإصلاح الأجهزة المعطلة فورًا وإمداد المستشفى بجهاز تحاليل، مقررًا إحالة 10 من أطباء الصيدلية للشئون القانونية.
كما قرر وكيل الوزارة، إحالة 39 من العاملين بالوحدة الصحية بجنزور، للتحقيق، وذلك لغيابهم عن العمل.
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