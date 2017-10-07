رجل يقتاد فتاة من داخل مصعد مجمع تجاري ويعتدي عليها بالقوة

كتبت- ميرا ماهر:

قدمت فتاة عشرينية بلاغاً بالاعتداء الجنسي عليها تحت تهديد السلاح في إحدى المجمعات التجارية بمنطقة النقرة في الكويت.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية نقلاً عن صحيفة "الأنباء" أن السلطات الأمنية في الكويت بحثت عن الشاب المتهم، الذي أُكتشف فيما بعد أنه يقطن بجانب المجمع التجاري في منطقة النقرة، وذلك بعد اتهامه بخطف الفتاة والاعتداء عليها تحت تهديد السلاح.

وأفاد مصدر أمني عن تقدّم الفتاة التي تبلغ من العمر 23 سنة، ببلاغ "هتك عرض" لمركز الشرطة.

وقالت الفتاة في إفاداتها أنها كانت تتجول داخل المجمع، وخلال وجودها في المصعد وجدت شخصاً يصعد برفقتها وما أن أغلق الباب حتى فوجئت به يخرج سكيناً ويضعه على عنقها.

وما أن توقف المصعد حتى قام الجاني باقتيادها إلى شقة خالية، ثم راودها عن نفسها، وحينما رفضت صدرت عنه تصرفات خارجة كانت كفيلة بأن تسجل القضية باعتبارها "هتك عرض" إلى جانب الخطف.