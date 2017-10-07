الشرطة الدنماركية: العثور على رأس وساقي وملابس صحفي سويدي مفقود

ستوكهولم - (د ب أ):

أعلنت الشرطة الدنمارك العثور على رأس الصحفي السويدي كيم وال، الذي شوهد آخر مرة على قيد الحياة في أغسطس الماضي على متن غواصة دنماركية لأحد الهواة.

وقال ينس مولر ينسن من شرطة كوبنهاجن، الذي يقود التحقيقات للصحفيين إن غواصين عثروا أمس الجمعة على رأس وال وساقيه وملابسه في خليج كوج.

وأضاف ينس أن سجلات الأسنان ساعدت الشرطة في تأكيد أن الرأس هي لوال.

وتجرى عملية بحث عن الذراعين، اللذين مازالا مفقودين.

ولايزال صاحب الغواصة، بيتر مادسن محتجزا على ذمة القضية لدى المحاكمة، للاشتباه في تورطه في مقتل وال.

وكانت آخر مرة شوهد فيها وال (30 عاما) مساء العاشر من أغسطس، على الغواصة، التي تخص مادسن، خلال مغادرتها ميناء كوبنهاجن.