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حبس عاطل 4 أيام بتهمة حرق "أسرة محامِ" بالسلام

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مصراوي Masrawy

حبس عاطل 4 أيام بتهمة حرق "أسرة محامِ" بالسلام

11:06 ص السبت 07 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب – محمود السعيد:

قررت نيابة شرق القاهرة، بإشراف المستشار إبراهيم صالح، اليوم السبت، حبس عاطل4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بإحراق أسرة محامي داخل سيارة بالسلام، ما أسفر عن مقتل فتاة، وإصابة 3 آخرين.

وكشفت تحريات الاجهزة الأمنية، أ وراء ارتكاب الحادث، "أحمد.ف" شقيق زوجة المحامي بسبب خلافات حول الميراث، وأنه أثناء توقف السيارة رقم 102537 ملاكي بورسعيد، يمتلكها محامي يدعى "أشرف.ف"، 60 سنة، أمام منزله، وبداخلها كل من نجلتيه "ياسمين" 22 سنة، تفحمت جثتها داخل السيارة، و"هبة" 14 سنة، طالبة، "مصابة بحروق متفرقة بالجسم"، وزوجته "هدية.ف"، 54 سنة، "مصابة بحروق متفرقة بالجسم"، وابنة شقيقه "مران" 5 سنوات، "مصابة بحروق متفرقة بالجسم"، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.

وكشفت تحريات العميد محمود حجازي، مفتش مباحث السلام، أن المتهم شقيق زوجة المحامي يُدعى "أحمد.ف" 44 سنة، عاطل ومقيم بمنطقة السلام.

وأوضحت التحريات، أن المتهم ألقى زجاجة بها سائل سريع الاشتعال "بنزين" على السيارة ولاذا بالفرار، مما أدى إلى احتراق السيارة بالكامل، ومصرع ابنة المحامي وإصابة باقي مستقلي السيارة.

وأوضح المحامي أن خلافات نشبت بينه وبين المتهم "شقيق زوجته"، بسبب خلافات حول الميراث، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة للانتقام من أسرة المجني عليه.

تحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وعاينت موقع الحادث، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي والطب الشرعي لتشريح الجثة.

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