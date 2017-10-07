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تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"اغتيال النائب العام" لـ 10 اكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"اغتيال النائب العام" لـ 10 اكتوبر

11:04 ص السبت 07 أكتوبر 2017

تأجيل إعادة محاكمة متهم باغتيال النائب العام

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم يُدعى "بسطاوى غريب" أحد المتهمين فى قضية "اغتيال النائب العام"، لجلسة 10 اكتوبر الجاري، لسماع مرافعة الدفاع.

كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 15 سنة غيابيًا في حق المتهم البسطاوي غريب.

وفي أواخر يونيو 2015، قتل بركات في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة الجديدة بالقاهرة، ليكون أكبر مسؤول مصري يقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود".

وقال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، في وقت سابق، إن قيادات جماعة الإخوان في تركيا وحركة حماس ضالعون في التخطيط والتمويل والتنفيذ لعملية اغتيال بركات.

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