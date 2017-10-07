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قرقاش عن تخفيف العقوبات الأمريكية عن السودان: "قرار إيجابي"

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مصراوي Masrawy

قرقاش عن تخفيف العقوبات الأمريكية عن السودان: "قرار إيجابي"

11:01 ص السبت 07 أكتوبر 2017

الدكتور أنور قرقاش

كتبت- رنا أسامة:

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إعلان واشنطن تخفيف العقوبات الاقتصادية عن السودان، بأنه "قرار إيجابي"، يدعم موقع الخرطوم الإقليمي والدولي وانفتاحه الاستثماري، وذلك في تدوينة كتبها على حسابه بموقع تويتر.

وكتب قرقاش، عبر تويتر، قائلًا "رفع العقوبات الأمريكية عن السودان الشقيق قرار إيجابي ويدعم موقع الخرطوم الإقليمي والدولي وانفتاحه الاستثماري". مُضيفًا "نعتّد بموقع ودورالسودان العربي".

وقررت الولايات المتحدة رسميًا، الجمعة، إلغاء الحظر الاقتصادي الذي فرضته قبل 20 عامًا على السودان، والذي كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد رفعه بشكل جزئي قبل مغادرته البيت الأبيض، غير أن السودان سيظل على لائحة "الدول الراعية للإرهاب" مع بقاء بعض العقوبات ضد الخرطوم خصوصًا في مجال الأسلحة.

وقال مسؤول أمريكي، في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" ، الجمعة، إن رفع العقوبات جاء بسبب التحسن بمجال حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب في السودان.

ورحّب السودان بهذه الخطوة ورأى فيها "قرارا إيجابيًا" من جانب واشنطن. وأكّدت أن القرار الأمريكي يتسق مع موقفها المُطالب دوما بضرورة رفع تلك العقوبات، وأنه من شأنها أن يسهم في دعم استقرار وتنمية السودان، حسبما أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد.

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