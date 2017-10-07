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رئيس إقليم كردستان:" الفرصة متاحة في كل الأوقات لإجراء حوار مع بغداد"

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مصراوي Masrawy

رئيس إقليم كردستان:" الفرصة متاحة في كل الأوقات لإجراء حوار مع بغداد"

11:01 ص السبت 07 أكتوبر 2017

رئيس إقليم كردستان:

رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني

بغداد- (أ ش أ):

أكد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني أن الفرصة متاحة في كل الأوقات لإجراء حوار مع بغداد، داعيا في الوقت ذاته إلى وحدة الصف الكردستاني.

ودعا البارزاني ـ في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم السبت، عقب وضعه إكليلا للزهور على قبر الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني بالسليمانية ـ" المسئولين العراقيين إلى مراجعة مواقفهم"..على حد قوله.

وأضاف البارزاني" إن رحيل الطالباني يعد خسارة كبيرة، وعلى الجميع أخذ الدروس والعبر منها".

يشار إلى أن رئيس الجمهورية السابق جلال الطالباني توفي الثلاثاء الماضي في ألمانيا بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جثمانه أمس الجمعة بمحافظة السليمانية.

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مصراوي Masrawy

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