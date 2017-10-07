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الأمن الداخلي في غزة: اعتقال أحد قيادات "الفكر المنحرف" وآخرين

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مصراوي Masrawy

الأمن الداخلي في غزة: اعتقال أحد قيادات "الفكر المنحرف" وآخرين

11:00 ص السبت 07 أكتوبر 2017

اعتقال أحد قيادات الفكر المنحرف وآخرين في قطاع غز

غزة - (د ب أ):

أعلن جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، فجر اليوم السبت، عن اعتقال أحد قيادات "الفكر المنحرف" وآخرين، في قطاع غزة.

وقال الجهاز، في منشور له على صفحته على موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك" إنه "بجهود حثيثة ومباركة من قبل جهاز الأمن الداخلي تم اعتقال أحد قيادات الفكر المنحرف في قطاع غزة وآخرين"، موضحاً أنه يجرى استكمال التحقيقات المطلوبة،بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية(صفا).

ولم يذكر الجهاز مزيدًا من التفاصيل حول عملية الاعتقال.

كان قائد ميداني من قوة "حماية الثغور" قد قتل منتصف أغسطس الماضي وأصيب عدد آخر بجراح جراء قيام شخص بتفجير نفسه بقوة أمنية قرب الحدود مع .

وترددت تقارير مفادها أن الانتحاري من سكان رفح وينتمي لجماعة سلفية متشددة تنتمي فكريا إلى تنظيم داعش.

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