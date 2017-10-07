طريقة جديدة ابتكرتها تلك الفتاة لمكافحة التحرش.. والدولة تستجيب
طريقة جديدة ابتكرتها تلك الفتاة لمكافحة التحرش.. والدولة تستجيب
11:12 ص السبت 07 أكتوبر 2017
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شاهد أطرف "الكوميكس" والتعليقات على وفاء الرجل المصري في تويتر
كتب- أحمد عصام روّاي:
ابتكرت الفتاة الهولندية "نوا جانسما" -التي تبلغ من العمر 20 عامًا- طريقة جديدة لمكافحة التحرش اللفظي.
وحسب ما ذكر موقع "Independent"، إن الفتاة الهولندية رفضت أن تدع فعل التحرش اللفظي يمر بدون رد فعل منها، فقامت بالتقاط صورة "سيلفي" مع كل متحرش لفظي.
وتقوم "نوا" بنشر صور السيلفي مرفقة بالتعليق الذي قاله على حساب أنشأته على موقع التواصل الاجتماعي تحت اسم "عزيزي المُعاكِس – Dear Cat Caller".
وقالت الفتاة، إن ما يقوله الرجال قد ينبع منهم بتلقائية، ولكن يجب أن يتفهموا أن التحرش اللفظي -المعاكسة- لا يمكن اعتبارها نوعًا من المجاملات.
وقامت السلطات في هولاندا بأخذ قرارات من أجل الحد من هذه الظاهرة، إذ حددت غرامة تصل لمبلغ 3800 جنيه مصري على المتحرش اللفظي، وسيتم تطبيق هذه الغرامة في بداية عام 2018.
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